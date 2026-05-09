今回の映画特集は、みんな大好きトム・クルーズ！ハリウッドが誇る大スターです。数ある出演作の中から、おなじみ「シネマチャート」評者の皆さんと「シネマヒット調査隊」隊員に、特にお気に入り“マイベスト”の作品を聞きました！【画像】『トップガン』でも『ミッション：インポッシブル』でもない…評論家たちが選んだ「トム・クルーズ映画」ランキングを見る◆ ◆ ◆トム・クルーズ©getty「なぜ、今トム・クルー