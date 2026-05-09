エリート建築士の夫と5歳の息子を持つ美人妻は、実はクラブで働くNo.1ホステスだった――。夫の病状を父親のものと偽り、同情を誘って客から高級ボトルを貢がせる非道な姿に、同僚ホステスも「人として終わってる」と呆れ果てた。【映像】桜井日奈子 美スタイル際立つ“ホステス”姿5月8日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築