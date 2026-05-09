広々キャンパーのベースは使い勝手を極めた「緊急車両」!?1997年に誕生した初代の日産「エルグランド」は、国産高級ミニバンの祖として知られています。そんなエルグランドの車体を大幅に変更して広い車内を実現した、純正のキャンピングカー「フィールドスターX」が存在していました。【画像】超カッコいい！ これが大人4人寝られる「エルグランド“純正キャンピングカー”」です！ 画像で見る（30枚以上）2025年秋の「ジャ