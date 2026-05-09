バレーボールSVリーグ女子の大阪マーヴェラスは9日、大阪市北区のグラングリーン大阪でシーズン報告会を実施した。連覇を目指して臨んだ今季は、レギュラーシーズン4位でプレーオフ進出を果たすも、決勝でSAGA久光に敗れ準優勝に終わった。長い戦いを終えた選手たちを労うべく集まった大勢のファンを前に、酒井大祐ヘッドコーチは「皇后杯で日本一を獲ることができて、SVリーグの決勝では残念ながら負けてはしましましたが、応