巨人の田中将大投手（３７）が９日の中日戦（バンテリン）に先発するも、５回の守備を巡って走塁妨害の判定を下され失点を許した。ハプニングが起きたのは０―１で迎えた５回一死三塁の場面。カリステが放った三塁への打球をダルベックが捕球し本塁へ送球。三走・田中が三、本塁間で挟まれる形となり挟殺プレーに持ち込んだが、田中将が送球後に走者と激突するアクシデントが起きた。この衝突に対して審判は走塁妨害をコール