新生ゼロワンの女子部「ガールズプロレスリングＲｏｓｅ」旗揚げ第２戦（９日、東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ）は、激震に見舞われた。メインのＲＯＳＥワールド王座?ＴｈｅＲｏｓｅ?初代王座決定戦ランブルは、マーベラスのＲｉｋｏ（２６）が初代王者に輝いた。時間差入場バトルロイヤルには真白優希、松本浩代、小林香萌、駿河メイ、Ｒｉｋｏ、Ｍａｒｉａ、ちゃんよた、ＣｏＣｏ、叶ミクの９人が出場。ＲｉＫｏは６番目に入