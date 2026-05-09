【モデルプレス＝2026/05/09】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「どれも美味しそう」彩り豊かな照り焼きチキン＆鮭弁当公開◆飯田圭織、照り焼きチキン＆鮭弁当公開飯田は「金曜日は照り焼きチキン＆鮭弁当」とつづり、食べやすいようにカットされた照り焼きチキン、焼き鮭、ごまを振ったゆで卵、ブロッコリーが詰まった手作り弁