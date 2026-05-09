後半国会の焦点のひとつ「定数削減法案」（身を切る改革）は、与党内の意見の違いもあって成立への見通しがつかない。一方で、議員の質低下、小粒化が進み、その「議員に代わるAI」が存在感を増しつつあるという。「国民より政党の方を向く小粒な政治家」増える定数削減法案は2026年明けの解散で廃案となり、今国会で再提案を目指しているが、自民党内に慎重意見がある。総選挙前には、「政治改革の柱として衆議院選挙制度の抜本改