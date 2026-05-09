プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＩＢＦ（国際ボクシング連盟）は日本時間９日までに最新ランキングを発表。バンタム級（５３・５キロ以下）では那須川天心（２７）＝帝拳＝が７位から４位にアップした。那須川はＷＢＡ＆ＷＢＯで２位、ＷＢＣでは１位に返り咲いており、これで主要４団体全てで４位以内となったが、ＩＢＦのバンタム級では１、２位が空位となっており、那須川は実質２位。４団体で王者に次ぐ上位２位まで