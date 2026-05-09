◆パ・リーグオリックス―日本ハム（９日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が自己ワーストタイの１０安打を浴び、４回２／３を３失点で降板した。初回１死から郡司、清宮幸に連打を許し、２死一、二塁から野村に先制打。５回には２死一塁から、再び野村に２ランを食らった。続く矢沢に中前打。万波に四球を与えたところで、入山と交代となった。１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）でも加藤貴と投げ合い、６