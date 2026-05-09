◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節水戸―浦和（９日・ケーズデンキスタジアム水戸）浦和は水戸に４―１と勝利し、田中達也暫定監督が就任後、無傷の４連勝を飾った。浦和は前半２４分、浦和はＣＫからＤＦ長沼洋一のヘディングがバーに当たったこぼれ球を、ＭＦ安居海渡が押し込んで先制。試合を優位に進めると、水戸は後半６分、水戸ＤＦ佐々木輝大がＭＦサビオへの後方から足の裏をみせたタックルを見舞い、ＶＡＲの