◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽東大２―１法大（９日・神宮）東大が逆転で法大を下して先勝した。２０１７年秋以来の勝ち点を目指して、１０日の第２戦に臨む。打線は１点を追う７回１死から５番・明石健捕手（４年＝渋谷幕張）が右翼へ同点のソロアーチ。さらに１死一塁から８番・樋口航介内野手（３年＝海城）が右中間を破る二塁打を放ち、一気に生還を狙った一塁走者は本塁でタッチアウトの判定となったが、