今回は、サラダ以外のレタスの食べ方を3つ紹介します。春に旬を迎えてみずみずしさが増すレタスは、炒め・肉巻き・おひたしとさまざまな料理に活躍しますよ。 ▼ピリ辛炒めでレタス1玉ペロリ 豚ロースを豆板醤とごま油でピリ辛に炒め、最後にレタスをザッと合わせるだけ。シャキシャキ食感が残るうちに仕上げるのがポイントです。 ▼レンジ4分で完成!?ボリュームたっぷり肉巻き レタスを豚バラで巻いてレンジにかけるだけ。生