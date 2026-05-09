◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテ・田中晴也投手（２１）が先発し、４回８１球を投げて３安打、３四球、５奪三振、４失点で降板。３月２８日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる今季２勝目はならなかった。２回、上田が先制の１号ソロを放って援護点をもらったが、その裏、先頭の山川に同点の７号ソロを被弾。１―１の同点で迎えた４回は栗原の右前安打、柳町の四球で無死一、二塁のピンチを