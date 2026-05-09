サンドウィッチマンの伊達みきおが９日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」に出演。激変した狩野英孝に衝撃を受けたことを明かした。番組冒頭で伊達が「この間、５０ＴＡのライブに行ってきました」と、５０ＴＡ名義でミュージシャンとしても活動する狩野のライブを観にいったことを報告。６日に東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた狩野の初アリーナライブで、「８０００人、