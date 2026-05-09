◇明治安田J1百年構想リーグ第16節水戸1―4浦和（2026年5月9日ケーズデンキスタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で2試合を行い、東地区の浦和はアウェーで水戸に1―4で快勝した。成績不振によるマチェイ・スコルジャ前監督の解任を受けて緊急登板した田中達也暫定監督は就任から4連勝。先発起用したMF早川が3得点に絡み、途中起用したFWキーセテリンが今季初得点を含む2ゴールを決めるなど采配が的中した。前半24