大相撲の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が9日、東京都台東区の同部屋で夏場所（10日初日、東京・両国国技館）に向け、最終調整を行った。本場所用の締め込み姿で登場。ゴムチューブを使ったトレーニングなどで汗を流し、「良い感じ。あと今日1日ずっと休みたい」と話した。横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が休場となり、夏場所には一人横綱で臨む。「仕事が2倍になった。責任も2倍になった」。春場所では11勝4敗で賜杯を逃