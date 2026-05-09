「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）巨人の先発・田中将大投手は今季最短の５回５安打で、同ワーストの失点で降板し、今季初黒星を喫した。１９８８年生まれの同学年で、ともに今年３８歳を迎える中日・大野雄大との投げ合い。初回は無失点の立ち上がりを見せた。しかし、二回に先頭から２者連続でフルカウントから四球を与えてしまう。１死後もフルカウントから四球で満塁とし、田中に右前適時打を浴びた。それ