声優の上坂すみれ（34）が、自身のインスタグラムを更新し、人気コンテンツ『艦隊これくしょん -艦これ-』吹雪のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で「すみぺ、まだまだJKコスいけるね」「10年経っても変わらない愛を感じる」「30歳過ぎてから初めて醸し出される魅力」などと驚いている。【写真】垢抜けた！10年前と今を比較超ミニスカ制服姿の上坂すみれインスタでは「艦これ13周年おめでとう〜！そして、吹雪ちゃん改三