◇春季高校野球大阪大会関大北陽2―1大阪桐蔭（延長10回）（2026年5月9日大阪シティ信用金庫スタジアム）今春センバツ優勝の大阪桐蔭が延長戦の末に敗退した。0―1の8回1死一、三塁から内野ゴロの間に同点。そのまま1―1で9回を終了し、無死一、二塁から始まるタイブレークに突入した。10回表の攻撃がバント失敗もあって無得点に終わると、その裏に1死満塁からサヨナラ打を許した。西谷浩一監督は「（敗因は）なかなか