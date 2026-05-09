川上審判員の回復を祈る「Fight29」の文字を右の手のひらに書き、中日―巨人戦の球審を務める市川貴之審判員＝9日、バンテリンドームプロ野球で9日、頭部にバットが直撃して負傷した川上拓斗審判員（30）の回復を祈り、各地で行われた6試合の審判員がヘルメットや帽子に「29」を付けて出場した。数字は川上審判員の番号。バンテリンドームナゴヤの中日―巨人で球審を務めた市川貴之審判員（45）の右の手のひらには「Fight29」