俳優の板谷由夏（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。GWを両親と過ごしたことを明かし、父の写真を公開した。【写真】「今は今で楽しいけれど…」実父の写真添え両親への思いをつづった板谷由夏板谷は「ゴールデンウィーク中、一緒に過ごした両親」と書き出し、窓から外を見つめる父の後ろ姿をアップ。「家族は形を変える。今は今で楽しいけれど小さい頃を思い出すと涙が出そうになる」と心境を吐露した。続けて「お見