９月に開幕する愛知・名古屋アジア大会のテスト大会を兼ねたクリケットの男子Ｔ２０ワールドカップ（Ｗ杯）東アジア太平洋予選が８日から愛知県日進市などで始まり、日本は９日に行われたバヌアツとのグループステージ初戦を１２３―９３で制して白星発進した。野球の原型になったと言われるクリケットは英国発祥の競技。投手がワンバウンドさせたボールをウィケットと呼ばれる的に当てればアウトが取れる。一方、打者はそれを