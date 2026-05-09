択捉島で行われた行進「不滅の連隊」に参加した島民ら＝9日（島民提供、共同）【モスクワ共同】ロシアで対ドイツ戦勝記念日の9日、ロシアが実効支配する北方領土でも関連式典が実施された。択捉島と国後島では恒例の軍事パレードは行われなかった。地元当局は理由を明示しなかったが「テロ対策」など安全上の理由であることを示唆した。極東では北方領土を管轄するサハリン州の州都ユジノサハリンスクや、東部軍管区司令部があ