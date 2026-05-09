双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子のライブ観覧を絵日記でも投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】絵日記で双子「ママのライブをみにきたよ」ステージから「かかげてくれたのみえました！！」「お仕事現場に来るのもはじめて」翔子さんは毎年5月5日に開催するバースデーライブについて「毎年この日を楽しみに生きてて20年め！」そして「去年はお腹の中にいた