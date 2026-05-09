かりゆし58が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第664回に登場。代表曲「アンマー」を披露した。 （関連：【映像あり】かりゆし58、代表曲「アンマー」を披露した『THE FIRST TAKE』第664回） 本楽曲は、母への感謝をまっすぐに綴ったバンドの代表曲。MVの再生数は1億回を突破するなど、世代を超えて愛され続ける島唄を、一発撮りで届ける。 ・かりゆし58コメント 「アンマー」はかりゆし58にと