G-DRAGONが再び「ボタン」を押した。今回の相手はaespaのカリナ。たった一つの「いいね」が、すぐさまニュースとして報じられた。【写真】人気アイドルに財閥令嬢まで!? 「韓国芸能界イチのモテ男」G-DRAGONの熱愛説遍歴カリナは先月27日、自身のインスタグラムに2ndフルアルバム『LEMONADE』のトレーラービハインドカットを公開した。白を基調とした全身スーツ姿の写真で、彼女らしいビジュアルが注目を集めたなか、その投稿にG-D