Jリーグは５月９日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節の６試合を開催。ハワイアンズスタジアムいわきでは、２位のいわきFCと首位ヴァンフォーレ甲府が対戦した。勝点差１で迎えた“首位攻防戦”。ホームのいわきは開始直後から勢いよく前へ出て、主導権を握る展開に持ち込む。しかし、先手を取ったのはアウェーの甲府だった。14分、武井成豪のゴール前への浮き球のパスに抜け出した遠藤光が、右足で巧みにネ