中国メディアの荔枝新聞は6日、韓国人留学生を名乗りインターネットを通じて知り合った3人の女性に恋愛感情を抱かせ、計40万元（約920万円）余りをだまし取った男について伝えた。男は、韓国人留学生を名乗ってインターネット上で知り合った無錫市の女性に対し、パスポートや学籍証明書を示したり、チャットグループに韓国での旅行や買い物の写真を頻繁に投稿したり、裕福な家庭の出身だと告げたり、実際に会って流ちょうな