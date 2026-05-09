◇プロ野球 ファーム交流戦 ロッテー巨人（9日、ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手が本拠地デビューを迎えました。この日のロッテ2軍と巨人2軍のファーム戦は、ロッテの本拠地・ZOZOマリンで実施。7回のマウンドには2番手としてドラフト1位ルーキー・石垣元気投手があがります。先頭で迎えた巨人・荒巻悠選手には、初球で152キロのストレートを投じ、空振りを奪います。その後も3球で空振り三振。幸先良く1ア