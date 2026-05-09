ライバルを完膚なきまでに蹴散らした。「第27回兵庫優駿」（ダート1870メートル）が5日に行われ、単勝1.2倍に支持されたゴッドフェンサー（牡3＝盛本、父ルヴァンスレーヴ）が6馬身差の完勝。3冠戦線の2冠目をゲットした。好発から道中は2番手を追走。向正面で小牧太騎乗のリーガルタイム（牡3＝柏原、父ベストウォーリア）に突っつかれたが、鞍上の吉村智洋はまったく動じない。3コーナー手前でピッチを上げると、4コーナーの