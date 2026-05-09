渡辺雄太バスケットボールBリーグ1部（B1）の千葉Jは9日、渡辺雄太が脳振とうと診断されたと発表した。渡辺は同日の群馬とのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）準々決勝第1戦を欠場。クラブは今後の試合出場に関し「Bリーグが定める段階的復帰プロトコルに従って判断する。順調に進んでいる」としている。クラブによると、3日のA千葉とのレギュラーシーズン最終戦で負傷した。