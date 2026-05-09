G3「第43回エプソムカップ」（芝1800メートル）が東京競馬場で行われ、2番人気トロヴァトーレ（牡5＝鹿戸、父レイデオロ）が勝ち、東京新聞杯に続く重賞連勝を決めた。重賞は3勝目。2着はステレンボッシュ、3着はレガーロデルシエロだった。先に先頭に立った1番人気サクラファレルをステレンボッシュが捉えて残り100メートルで先頭。24年桜花賞馬の復活が成ったかと思わせたが、さらに外から伸びたトロヴァトーレが最後の1完