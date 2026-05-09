夫の不倫による離婚と破産申請中という壮絶な過去を持つエリナがあまりに重すぎる条件を提示し、ひろゆきらスタジオが爆笑するシーンがあった。【映像】美人シンママの重すぎる恋人への条件（大爆笑するひろゆきも）5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の