Image: Shutterstock 2023年1月23日の記事を編集して再掲載しています。 時間を空けるのは意味なかった?!毎日の食事を特定の時間内に制限するダイエットのことを「インターミッテント・ダイエット」と言います。試したことのある人も結構多いんではないでしょうか。でも残念なことに、研究が行なわれた結果、食べる時間のタイミングは体重減少に効果がないことがわかりました。食べる頻度と