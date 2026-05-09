米レスリングリーグの「リアル・アメリカン・フリースタイル（ＲＡＦ）」は、東京五輪男子フリースタイル６５キロ級金メダルの清岡幸太郎（２５＝カクシングループ）、同５７キロ級金メダルの樋口黎（３０＝ミキハウス）、同７４キロ級銀メダルの高谷大地（３１＝自衛隊）と参戦契約を結んだと発表した。プロ団体のＲＡＦは世界的人気プロレスラーで?超人?こと故ハルク・ホーガンさん（享年７１）が、ＷＷＥ殿堂者のエリック・