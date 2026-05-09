必死によじ登る子猫。健気で力強い姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「可愛い。すごい、生命力です。がんばれー」「しっぽが、しっぽが魅惑のああああああ…」「シッポが、シッポが、プルプルしてる！」といったコメントが集まっています。 【動画：まだ目も開いていない赤ちゃん猫が『背もたれ』で…思わず応援したくなる光景】 必死によじ登る子猫 Instagramアカウント「木暮 麻里」に