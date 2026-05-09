ペット用ベッドの中でくつろいでいたところ、思った以上にジャストフィットしていた猫ちゃんの光景が59万表示を超えて注目を集めています。その光景を見た人からは、「なんかジワジワくるｗ」「シュッとしてますねｗ」と驚きと絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：『ベッドでくつろぐ黒猫』を見たら→驚くレベルで『綺麗な形』になっていて…『まさかの光景』】 想像以上に三角形な美神ちゃん 「三角形すぎる