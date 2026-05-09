スネル復帰に歓喜の一方で…米大リーグ、ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地ブレーブス戦に3-1で勝利した。試合前、負傷者リスト（IL）入りしていたブレイク・スネル投手を巡る朗報が舞い込んだ一方、佐々木朗希投手の動向にネット上では様々な声が漏れた。左肩のコンディション不良で負傷者リスト（IL）入りしていたスネル。マイナーでの調整を続けていたが、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番