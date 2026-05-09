猫が口にすると危険なケア用品6選 ケア用品の中には、猫が直接飲み込まなくても、舐めたり吸い込んだりするだけで負担になるものがあります。 毎日使うものほど油断しやすいため、「猫の近くで使っていないか」「舐められる状態になっていないか」を見直すことが大切です。まずは、特に注意したいものを順番に見ていきましょう。 1.香水・フレグランス 香水にはエタノールや香料、精油成分などが含まれ