デイリーファッションに欠かせないベーシックアイテム。シンプルだからこそアイテム選びや着こなし次第でぐっと垢抜けた印象に仕上がります。そこで活躍してくれるのが【ユニクロ】のアイテム。今回はファッション感度の高いインフルエンサーさんの着こなしを参考に、着るだけで印象アップが狙えそうな「好印象アイテム」をご紹介します。 大人カジュアルに欠かせないハンサムジャケット 【ユニクロ】