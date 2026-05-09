ファーム・リーグプロ野球、西武の中村剛也内野手が9日、ファーム・リーグの中日戦（カーミニーク）に「4番・DH」で先発出場。5回に満塁弾を放ったが、被弾した投手にも注目が集まっている。5回2死満塁、中村は甘い変化球を見逃さない。バットを一閃すると、打球は左翼フェンスを越え、満塁本塁打となった。42歳大砲の豪快弾だけでなく、マウンドにも注目が集まった。被弾したのは元同僚の39歳・涌井秀章だった。試合を配