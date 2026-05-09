ボーンマスのヒメネス、ACミランからの完全移籍を目前に控え調査開始イングランド1部ボーンマスに所属するU-21スペイン代表DFアレックス・ヒメネスが、SNS上で浮上した不適切な不祥事疑惑により、現地時間5月9日に行われるプレミアリーグ第37節フルハム戦の招集メンバーから外れた。英紙「ザ・サン」が報じている。クラブは前日の夜にSNS上で拡散された疑惑のメッセージについて「この問題の重大さを理解している」と声明を発表