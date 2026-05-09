佐々木輝大がマテウス・サヴィオへのタックルでレッドカードを提示された水戸ホーリーホックは5月9日のJ1百年構想リーグ第16節の浦和レッズ戦で、DF佐々木輝大（きらと）がレッドカードを受け、選手では今季で5人目の退場処分になった。浦和が前半に1点を先制して迎えた後半4分、縦パスを受けようとした浦和MFマテウス・サヴィオに対し、背後から佐々木がスライディングタックルを行った。足裏が地面より上がって接触する形に