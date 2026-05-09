フィギュアスケートの五輪２大会連続メダリストでプロスケーターの宇野昌磨さんが９日、都内で磁気健康用品「コラントッテ」主催のトークイベントに出席。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）や中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）らと、トークで盛り上げた。この１年を振り返った宇野さんは「濃い１年だった」と総括。昨年６月には初めてプロデュースしたアイスショー「ＩｃｅＢｒａｖｅ」の公演も行うなど、精力的に活動