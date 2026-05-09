フィギュアスケート男子で２月のミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）が９日、都内で磁気健康用品「コラントッテ」主催のトークイベントに出席。先月、自身のＳＮＳで来季の２０２６―２７年シーズンを休養すると発表した鍵山は「人生Ｅｎｊｏｙ！」をテーマに掲げた。その心は「ただ、遊び尽くすというわけではなく、スケート、スケート以外の今まで見てこなかった部分を含めて全部楽しん