俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）に出演しているある俳優に注目が集まっている。ポーカーフェースながら俯瞰（ふかん）でチームのことを見ている“レク派”の李武臣（リ・ウーチェン）を演じる俳優。おかっぱヘアに目がいくが、この塩顔にネットは見覚え…。「水間ロンさん、役によって変化しすぎ！！」「ＧＩＦＴに水間ロンさんが出ている。どの役もいつも全然印象が違う」とびっくり。俳優