◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・木浪聖也内野手の中犠飛で先制した。０―０の６回１死一、三塁。篠木の１４３キロ直球を振り抜き、中堅後方まで飛ばした。大山の代役で一塁スタメン出場し、４回は二塁走者でライナーバックできず痛恨の走塁ミス。しかし、打撃で取り返した。