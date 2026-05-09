◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島の先発・岡本駿投手が６回４失点で降板した。両軍無得点の２死二、三塁から投手・松本健に左前へ２点打を献上。４回には沢井に右中間へ２ランを許し、６回の打席で代打を送られた。自己ワースト４失点と悔しいマウンドとなった。チームは前日８日のヤクルト戦（マツダ）で敗れ、今季ワーストタイの借金７。開幕３連勝と好スタートを切った今季だが、この