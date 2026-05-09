◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）１７頭立てで行われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が東京新聞杯に続く重賞連勝で、重賞３勝目を飾った。鞍上は２４年レーベンスティール以来の３勝目で歴代トップの江田照男に並んだ。勝ち時計は１分４５秒３。２５年ダービー卿チャレンジＴで重賞初制覇。だが、続く安田